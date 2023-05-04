香港信報報導，財新智庫高級經濟學家表示，4月製造業景氣度轉差，顯示經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業也是目前經濟面臨的突出問題，年輕族群的就業形勢尤其嚴峻。近日，通縮成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應聚焦促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，幫助經濟良性循環。

從分項數據來看，製造業供給年增率放緩，4月製造業生產指數仍高於榮枯線，但為近3個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主因是需求相對疲弱、客戶消費減少。分三大類產品來看，中間品和投資品銷量下降，抵消消費品銷量的增長。

海外需求則在3月小幅收縮的基礎上反彈，4月新出口訂單指數升至擴張區間，但漲幅不大。部分企業表示，防疫政策平穩轉變後，出口更加便利，支撐銷售改善，但全球經濟低迷，出口訂單總量仍無明顯起色。