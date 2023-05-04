大陸數位人民幣來勢洶洶之下，以微信、支付寶為尊的支付體系恐將被撼動。微信4月26日宣布可在數位人民幣APP內的錢包快付功能下開通「微信支付」，選擇將任意機構的錢包推送到微信支付，就可在視頻號、小程序場景內支持數位人民幣進行交易。面對正值風口的數位人民幣，或因便捷性、提現不收費等優點，逐漸成長個人與商戶的支付新選擇。

根據環球老虎財經報導，關鍵之一在於數位人民幣的購物、轉帳、提現不收取任何的手續費。這對商家來說，每年至少能節省上億元（人民幣，下同）的成本。

對比當前微信對商家的統一費率為0.6％。且商戶在取款時需支付一定取款手續費。個人提現也必須按現金額的0.1％收取手續費，每筆至少收取0.1元；支付寶也對商家收款碼收取手續費0.55％，並在次月補貼0.2％，且個人提現時，手續費也是0.1％。

這將使得大陸第三方支付格局出現重塑，打破微信和支付寶長期壟斷地位。支付巨頭之外，銀行也爭先湧入，當前10家銀行已接入數位人民幣，研判數位人民幣或將會代替銀行網點成為重要的存款來源。

也有有業內人士指出，銀行普遍將數位人民幣的相關金融支付工具作為金融科技發展的新風口領域，提前布局是為了佔據數位人民幣發展，獲取帶來的客戶流量紅利。