台南安平區上個月21日發生一起民眾報案家門前花瓶失竊，警方連日追查花瓶賊行蹤，鎖定45歲遭通緝中的葉姓男子涉重嫌，日前在嘉義逮獲葉嫌後，進一步在葉嫌車內查獲一車的古玩、電子產品等，最驚人的是找到一大包宛如「小山」的女性內衣褲，警方針對這些贓物擴大清查中，也呼籲民眾出面指認。

據了解，葉嫌車內贓物包羅萬象，「品味」不一，從古玩、藝術品、串珠飾品、電子產品到銅線、金屬剪甚至女性私密貼身內衣褲都有，葉嫌對於堆積成山的數百件內衣褲及相關古玩都不承認是「偷來」的，辯稱「都是人家寄放」的。

除了清出一整車的贓物，經查，葉嫌今年也遭桃園、橋頭地檢發布3條通緝，包括放火燒毀建物、毒品、詐欺等罪嫌，警方訊後，除將葉嫌以竊盜案移送台南地檢署偵辦，也針對他因案遭通緝部分，送交法院發監執行。

警方指出，後續也將針對本案起獲贓物再進一步擴大清查，同時也呼籲相關物品遭竊的民眾，能出面指認。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！