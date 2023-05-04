重達30公斤的木椅。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

路邊東西小心別亂撿！高雄1名6旬婦人日前經過他人家門口，發現一個重達30公斤，要價上千元的圓木椅被擺在路邊，以為是他人要丟棄，拉著推車將椅子載走，直到警方通知，才知道大事不妙，雖然她向報案人道歉並取得原諒，不過竊盜罪是公訴罪，依法還是得送辦。

小港分局高松派出所於4月29日凌晨1點接獲方姓民眾報案，表示近日因為搬家暫時將依家具搬出擺在自家1樓門口，其中還有一個重達30公斤，價值上千元的圓木椅，擺出不到4個小時就不翼而飛，警方受理報案並調閱監視器發現，一位婦人推著手推車經過，過沒多久推車上就出現這把圓木椅。

警方循線於當晚通知69歲鄭姓婦人到案說明，鄭婦這才知「大事不妙！」，鄭婦稱當日見該木椅擺放路邊，誤以為木椅是他人丟棄，才撿回家，雖然事後將圓木椅交予警方查扣，並向報案人道歉並取得原諒，但竊盜罪為非告訴乃論罪，詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。