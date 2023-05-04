為了讓更多商家享有簡便、快速的金流作業體驗，實現普惠金融願景，北富銀攜手台灣大哥大，以台北文創門市、三創門市為試行據點，即日起透過 Apple「iPhone卡緊收」服務，提供消費者快速及安全的購物體驗。

北富銀執行副總陳弘儒表示，北富銀長期投入數位金融創新，發展多樣化場景應用，打造更完整的嗶消費生態圈；尤其觀察到創業當道，週末假日的文創市集可見大批年輕世代擺攤，實踐老闆夢，此外，律師、會計師等個人執業者亦持續增長，北富銀優先將 Apple「iPhone卡緊收」便捷的收付款服務推及個人商戶，協助創業者事業更快上軌道。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔指出，此次與北富銀合作充分發揮集團綜效及天賦，將電信及金融兩大產業結合，業者透過 Apple「iPhone卡緊收」服務，不需額外投資終端結帳設備，就能提供消費者簡單、快速又安全的非接觸付款方式，打造更便利的支付體驗。

Apple「iPhone卡緊收」服務操作起來很簡單，商家向北富銀申請成為特約商店後，只要使用可支援此服務的 iPhone 在 App Store 下載 TapPay 收款吧，即可開始使用；結帳時，店家只需請消費者將所持的感應式支付，包含 Apple Pay、感應式信用卡、簽帳金融卡及電子錢包等，輕觸店家的 iPhone，即可快速安全地完成交易。「iPhone卡緊收」使用 iPhone 內建的隱私功能，把關資安不馬虎，北富銀指出，除了交易資料高規格加密處理，Apple伺服器、手機硬體也都不會存取消費者信用卡號等個人資訊，消費者可安心使用。