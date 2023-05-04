新竹市政府今年首度舉辦十八尖山踏青季，將於5月每個周日推出踏青季系列活動，將有植物拓印等手作DIY。（王惠慧攝）

宣傳十八尖山踏青季，高虹安拚了大跳「開花舞」。

新竹市政府今年首度舉辦十八尖山踏青季，將於5月的每個周日推出系列活動，市府4日在大廳舉辦記者會，為了宣傳踏青季，新竹市長高虹安也「豁出去」，帶領在場的議員、處長，大跳近期最夯的開花舞，邀請市民假日帶著全家大小來十八尖山，來趟溫馨之旅。

為了鼓勵民眾走出戶外、親近大自然，新竹市府將於5月7日、14日、21日、28日的上午9點到12點，於十八尖山舉行踏青季「FUN慢腳步遊山林」系列活動。第一周的主題是「森林調色盤」有多項闖關活動，配合5月桐花盛開，當天還有新竹市客家藝文協會舉辦的桐花祭。

今市府舉辦宣傳活動，邀來高峰社區媽媽舞蹈暖場，在主持人邀請下，高虹安也現場大跳韓國女子天團BLACKPINK的成員Jisoo的新歌《FLOWER》，她跳之前還不忘打趣表示「歌曲版權沒問題吧」，也現場教議員、處長如何跳花朵舞。

高虹安說，十八尖山自然生態豐富，還有涼亭、廣場等設施，是市民經常踏青的地點，她上任後特別改造綠地、廁所等，也趁著5月舉辦踏青季連續4周安排活動，有植栽導覽、也有森林教育等。她說，包括佛光岩廣場、第2獅子亭等綠地節點都已完成改善，至於廁所則會在5月踏青季過後，6月也啟動改善工程。

市府文化局指出，桐花於每年4至5月盛開，花落時花瓣降下有如雪景，市府今年也編列經費，補助新竹市客家藝文協會辦理「戀戀桐花祭」，7日當天除了有十八尖山的歷史解說、油桐花介紹、客語100教學，還有精采的表演活動。

市府城銷處指出，十八尖山踏青季「FUN慢腳步遊山林」系列活動，每周都有不同舞台表演、親子闖關體驗及植栽手作市集，最後2周在高峰植物園也有生態探索的免費導覽。