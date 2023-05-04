70歲資深藝人司馬玉嬌曾主演多部電視劇，加入台視長壽節目《天天開心》主持群後，將演藝事業攀向巔峰，不過卻傳出晚景淒涼，不僅替前夫扛下500萬元債務，甚至傳出靠領老人年金維持生活，名嘴粘嫦鈺爆料由於白冰冰看不下去，曾叮囑能從旁拉司馬玉嬌一把，沒想到這一幫讓她在節目上直呼：「永生難忘」。

粘嫦鈺近來上節目《新聞挖挖哇》，她透露多年前司馬玉嬌生計出狀況時，白冰冰曾叮囑她要從旁協助，雖然多次幫忙接下工作，但司馬玉嬌最後都已突然有事為由婉拒，不過2021年疫情正值最嚴重時期，當時司馬玉嬌所有通告都停擺，恰好粘嫦鈺幫她談到業配心血管藥物的工作，由於可以進帳上萬元，讓司馬玉嬌二話不說答應接下，甚至為此跑了多次醫院開出診斷證明，還為了能成功錄影做了多次快篩，讓粘嫦鈺放下心中大石頭，覺得應該不會再被放鳥。

不過卻在錄影前幾天，司馬玉嬌突然傳訊息告知粘嫦鈺，由於自己身體「非常健康」，決定不去上該節目談此事，畢竟講出來需要對很多人負責，接著就沒有任何下文，此舉讓粘嫦鈺相當傻眼，在幾番詢問下才知道司馬玉嬌怕上節目談此議題，會被外界誤以為健康狀況欠佳，因此決定不要賺這筆通告費，這讓粘嫦鈺無奈表示：「你可能要對誰負責任，可是我對廠商就不負責任了」，更強調：「這樣一句話把我堵死」。

粘嫦鈺談昔日幫司馬玉嬌接通告過往。（影片／新聞挖挖哇Youtube）

粘嫦鈺指出司馬玉嬌雖是碰過「最特例」的藝人，但也不忘稱讚她意志力相當堅強，即便頻頻傳出負面新聞，仍勇敢站出來到各地方演出，甚至參加許多公益活動，相當積極面對各種工作，只不過最後都突然變卦，而且是毫無餘地商量的地步，導致她在諸多廠商面前下不了台。