哈利重砲攻擊卡蜜拉挨罵了

哈利1月出了大爆料回憶錄《備胎》（Spare），書中砲火猛烈，詳述了和父親查爾斯及哥哥威廉私下對話的細節，並毫不留情，重砲攻擊繼母卡蜜拉。雖然查爾斯5月6日即將加冕，但如今消息傳出，卡蜜拉為哈利砲火對準她「大發雷霆」。

據福斯新聞網（FOX News）和美聯社3日報導，哈利單挑卡蜜拉，指控她在嫁給查爾斯後，為了恢復形象，不惜經常向媒體洩漏王室其他成員的負面消息，以換取個人的正向報導。哈利後來為打書接受專訪時更直言，卡蜜拉是壞蛋，是小三，也是個「危險人物」。他說，卡蜜拉在成為王后的路上，布滿一具具被遺棄的屍體，而他也不諱言，自己就是她上位的犧牲者之一。

事實上，在75歲的卡蜜拉在嫁入王室前，曾是資深小三，導致查爾斯和黛妃婚姻破裂，間接釀成黛妃車禍死亡的悲劇，聲望一度跌落谷底。

而「真實皇室電視」（True Royalty TV ）共同創辦人布倫（Nick Bullen）說，他從好些和卡蜜拉親近的人士那兒得知，她對這些指控感到很憤怒，但她不是那種會打電話給哈利和梅根，在電話中怒吼的人。

「她只是繼續過日子，」布倫說，「我認為，她未必會原諒，也未必會拋諸腦後。據說她不會老是想著這些事，但會放長戰線，也會以更直接的方式反擊。據說她被這些說法激怒，但很快就往前走。」

布倫是位得獎的紀錄片拍攝者，曾製作英國王室節目長達20年。此外，他也和查爾斯合作長達約10年。為了查爾斯5月6日的加冕典禮，他在串流平台上播出了許多有關英國王室的特別節目。

也曾與卡蜜拉合作的布倫說，長久以來，這位英國未來王后一直遵行已故女王伊莉莎白二世的座右銘，那就是絕不公開抱怨，也絕不解釋。