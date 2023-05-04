韓國政府4日指出，美國沒有意外地再度調升利率25個基本點之後，其實對韓國金融市場來說，並沒有什麼壞處可言。因自身與美國之間的利率差距又擴大一些，韓國政府表示，會緊盯市場是否有任何不尋常的大幅波動現象，以及注意投資人會不會出現不理性的群體跟風買賣行為。

日相岸田文雄7日赴韓的穿梭外交，預定在隔日接見將韓國6家大集團企業主，目前包括擔任韓國最大的商會大韓商工會議所（KCCI）會長，同時也是SK財閥負責人崔泰源。同時，身兼韓日經濟協會（Korea-Japan Economic Association）會長，韓國三養集團董事長金鈗也會出席。

韓日雙邊交流重回正軌，但韓國大財閥的股價卻沒有受到激勵，像是食品大廠三養跌0.89%，SK集團也跌0.18%。韓國最大公司三星電子跌0.92%，現代汽車跌1.64%，電池製造業者LG Energy Solution也跌0.71%。

韓元兌一美元在1,325.8價位附近，韓元升值12.4元。