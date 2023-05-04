壽山動物園園區營運商向參賽者說明上架商品。（柯宗緯翻攝）

保育員向參賽者介紹白犀牛習性。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園首度與高雄科技大學攜手合作「2023設計未來式」，辦理動物主題商品提案競賽，吸引52隊計23校101人報名，隨後將選出10組進決賽，再透過遊客票選、專家評選，獲選作品有機會進行商品開發並上架販售。

觀光局長高閔琳指出，為鼓勵青年親近動物認識動物更發揮創意玩設計，日前特別邀請參賽學生到動物園進行一日體驗，除參觀園區外，也透過保育員動物照護、園內營運商遊客消費特性與人氣商品開發的經驗分享，激發學生設計商品創作靈感，讓產品設計更符合遊客喜好和市場需求。

「產品有多好，不是創作者自己說了算！」高科大工業設計系助理教授葉恒志補充，「設計」需要更貼近社會、場域與消費者，需考量更多面向。參賽學生在參訪歷經518天新動物園運動改造的壽山動物園後，可更加了解動物生態與習性，對於產品創作可更細膩。

高師大陳同學說，最深刻的是觀察廊道，不同其他動物園的視角，對於可近距離看到動物覺得很新奇；高科大陳同學提到，之前雖來過動物園，但這次透過保育員口述說明動物們小故事後，對於動物感覺更加立體鮮明，也激發不少設計靈感。

高科大表示，後續將開設專業輔導與實戰培育課程，邀請工藝、文具品牌創業家進行設計輔導、產品設計諮詢等，讓參與的學生在過程中可以更多元且深入的學習商品開發相關的知識與技術，屆時獲選作品也將提供補助金讓學生進行商品開發，同時也會在壽山動物園上架販售。

高科大說明，5月1日截止徵件共有52隊計23校101人報名，預計於5月6日下午在校內進行作品審查，第一階段將由專家評選出10組進入決賽，第二階段則在8月25日至9月9日，由壽山動物園的遊客進行票選，屆時歡迎大家到動物園為喜歡的商品設計投票打氣。