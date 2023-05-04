為協助青年就業，勞動部繼2019年推出「投資青年就業方案」4年期方案，共協助75萬民青年就業，行政院會4日通過勞動部第二期規畫，將統合11個部會資源，提出5大目標、12項策略、48項措施，同時擴大預算規模和協助就業人數，預計在2023年至2026年間投入160億元，協助80萬名青年就業。

勞動部指出，2019年至2022年推動「投資青年就業方案」，共協助75萬名青年就業，期間雖歷經疫情艱困時期，2022年15歲至29歲青年失業率8.38％，為2009年金融海嘯以來最低水準，政府自認推動顯具推動成效。

勞動部說明，「投資青年就業方案」第二期與第一期比較，由8個部會擴大為11個部會共同參與，新增納入數位部、國科會及金管會等3部會，同時擴大預算規模達160億，協助青年就業人數由75萬人增加為80萬人。

在方案策略上，第一期提出產業趨勢、技能發展、就業服務及職涯規畫4大面向，第二期則聚焦於青年職涯發展、人力供需、青年失業、青年低薪與從事非典型就業等受關注青年就業議題，提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施，績效指標亦由2項增加為8項，以對焦青年就業議題。

針對方案第二期措施，勞動部表示，第一期措施中具執行成效繼續推動共26項，精進措施16項，新增措施計6項，新增措施包括：提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等。

其他精進及繼續推動措施包括職前訓練、工作崗位訓練、產業新尖兵計畫、產業人才投資方案、青年就業流向調查及就業協助、青年職得好評計畫、僱用獎助、協助弱勢青年就業、發展職能基準、推動能力鑑定等。

勞動部說，青年為國家永續發展與變革創新的動力，透過部會資源合作，協助青年職涯發展，培育並引導青年投入重點產業，累積專業技能，穩定就業。方案相關內容可上台灣就業通網站：www.taiwanjobs.gov.tw查詢。