31歲女星Dora（謝雨芝）去年在熱門台劇《華燈初上》飾演女刑警顏巧如，深邃的五官和可愛的個性獲得觀眾注意，去年8月才在社群PO照認愛的她，近日受訪時承認單身中，情斷主因曝光。

Dora出道前曾在麥當勞上班過，踏入演藝圈後參加過節目《大學生了沒》，後來接下《食尚玩家》的外景主持棒，演藝觸角同時延伸至廣告、戲劇作品，除了《華燈初上》，《婚姻結業式》、《親愛壞蛋》等都能看到她的倩影。

常在社群平台分享生活點滴的Dora，去年8月開放網友問答，被問到「現在是不是戀愛ing」，Dora的回應相當真性情，坦言：「是！久一點有機會再跟大家分享，現在就是很開心醬子（這樣子）。」更加碼公開男友揹她的閃照，隔著螢幕都能感受到熱戀的甜蜜。

想不到才過8個多月，Dora驚傳恢復單身，根據《三立新聞網》報導，Dora證實與男方價值觀不合，今年春節見面後決定分手，目前是偶爾會聯絡的朋友。