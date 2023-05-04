「卡神」楊蕙如2017年辦理WTA職業網球賽期間，涉嫌詐領977萬元補助，遭到檢調起訴並求處重刑。不過國民黨台北市議員應曉薇與體界人士趙安華，4日上午舉行記者會，揭露除了楊蕙如以外，還有包含楊蕙如創立的易始公司內部員工、台北市體育局公務員，以及負責查核楊蕙如核銷報告的會計師事務所在內的三類人等，都是未遭檢調起訴的漏網之魚。

趙安華表示，多年來他搜集了大量資料與證據提供給檢調，不過地檢署兩度起訴楊蕙如，卻都只有她一人而已。趙安華說，楊蕙如創立的易始公司內部員工，除了楊的母親應該是人頭角色外，當初負責簽名、開標、決標單簽名的楊蕙如妹妹，也未被列入起訴名單，儼然形同漏網之魚。

趙安華接著說道，楊蕙如能夠詐領977萬元補助遭起訴，過程中如果沒有北市府體育局公務員的瀆職或是違法驗收審查，要如何獲得相關款項？「楊蕙如甚至用重複的發票核銷不同的帳目，這些體育局的公務員都沒發現，難道不是瀆職嗎？不是漏網之魚嗎？」

趙安華質疑，第三類人則是「會計師事務所」，領了政府5-8萬的查核費用，結果僅針對楊蕙如的核銷報告做「抽查」，更表示沒抽查到的部分涉及違法，會計師概不負責。「這個制度是良善的沒錯，但會計師不核銷發票，報告出了問題也不用負責任，那這種報告出來有什麼用？」趙安華直言，不如把查核費用省下來發給基層選手或教練。

針對體育局的補助係向，其中WTA比賽現場廣告看板費用，楊蕙如僅要求19萬費用，但體育局卻給了36萬元經費，應曉薇就直言，「19萬給36萬，你白痴啊？」並強調整件事情歷經5年才有結論，到底體育還是體育，還是已經變成政治？

應曉薇也喊話民進黨主席賴清德，楊蕙如是民進黨員，現在是否敢開除楊？「你的黨員對台灣社會威脅恐嚇傷害有多大？體育淪為網軍、政治，台灣社會如何被撕裂，賴清德請你給社會一個交代。」應曉薇表示，楊蕙如在臉書上發文說這次不用顧全大局，「真的不要顧全大局了，妳應該把妳背後的綠友都咬出來，到底還有誰在背後成為漏網之魚。」