輕生事件頻傳，蔡英文總統今天表示，國人的心理健康是大家關注的議題，除了政府積極推動輕生防治措施，也要加強公、私部門以及民間團體的合作，才能建立更綿密的防治網絡。「未來，我們一起凝聚更大的力量，讓有需要的朋友能夠得到更大的支持」。

國際生命線台灣總會今天由總會長黃俊森率領，赴總統府拜會蔡英文，蔡英文表示，生命線在台灣是國人非常重要的傾聽管道。從2016年8月，她接下「榮譽理事長」聘書，一直覺得很榮幸可以成為生命線的一分子。

她說，生命線長期以來，協助政府推動自殺防治工作，在疫情期間，也幫助民眾克服恐懼和不安。「這些工作都非常不容易，我要向大家表達誠摯的感謝」。

蔡英文提到，國人的心理健康是大家都非常關注的議題。除了政府積極推動輕生防治措施，也要加強公、私部門以及民間團體的合作，才能建立更綿密的防治網絡。

蔡英文肯定生命線總會是合作的典範，不但與政府部門有密切合作，也和企業、學校以及宗教團體建立夥伴關係，共同推動輕生防治工作。

在各界的支持下，生命線的服務已經擴展到全國22個縣市，每年接聽電話也超過18萬通以上，是國人心理支持的第一線。

她感謝生命線與政府密切合作，強化青少年的心理健康工作。從去年開始，衛福部和生命線合作，在社群媒體上提供網路文字協談服務，讓青少年可以用習慣的方式獲得幫助。

蔡英文強調，多一步的努力，就是多一個救人的機會。「未來，我們一起凝聚更大的力量，讓有需要的朋友能夠得到更大的支持」。

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