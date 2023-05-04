苗栗縣後龍鎮水尾社區為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾里長梁清文為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」，園中一隅種有蔬菜。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區近幾年以全縣罕見社區改造效率，打出全國知名度，尤其社區推動綠色照護計畫，營造亮眼的銀髮照護工作，獲得農委會及苗栗縣政府多項肯定。近期，水尾里長梁清文帶著老人們開闢了「阿嬤的藍莓園」經由在地農作生技廠商的支援下，種下30棵藍莓，長輩們吃下親手呵護長成的無毒藍莓，臉上盡是自信的笑容。

苗栗縣後龍鎮水尾社區為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」，長輩細心照顧藍莓。（謝明俊攝）

水尾里長梁清文4年前接下里長職務，展開他改造水尾社區的系列工作，雖然曾遭鄰人們的訕笑甚至是掣肘，但梁清文咬著牙埋頭苦幹，結合水尾社區發展協會理事長方建忠，以及許多熱心改變社區破舊形象的住民，一步一步地推動，現在已成了國內參訪率最高的示範社區。

水尾社區所推動社區改造的工作項目琳瑯滿目，涵括了內政部、農委會水保局、漁業署，環保署、縣政府等機關所推動地方社區改造工作，而且都獲得非常亮眼成績，包括苗栗縣政府評比為最佳環保回收據點、農委會綠色照護計畫金質社區、漁業署認定傳統牽罟文化示範社區、大旗艦計畫參與社區等等，社區改造速度飛快，令許多鄉親感到不可置信，也從過去的冷漠到現在的熱烈參與。

苗栗縣後龍鎮水尾社區為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」，長輩細心照顧藍莓。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區為長輩打造一座「阿嬤的藍莓園」，長輩細心照顧藍莓。（謝明俊攝）

水尾社區從2年前開如爭取加入綠色照護計畫，獲得中興大學全力輔導，發展綠療育、綠社區等項目，來營造更優質的社區長輩照護環境，繼社區活動中心從去年推出「阿嬤的胖」（阿嬤的麵包）之後，近期，梁清文再度帶著社區長輩，獲得在地黃姓地主借出社區活動中心旁的農田，用來打造成「阿嬤的藍莓園」以栽種國內培育改良的藍莓，讓長輩們有更多動力來拈花惹草，活動筋骨。

水尾社區栽種的藍莓，是由後龍在地農作生技公司，從國內引進藍莓後改良成適合國內亞熱帶氣候，全部30株，可以全年無休地產出藍莓，許多長輩生平第一次見到藍莓本尊，細心呵護地像是照顧自己的孩子一般，也為水尾社區長輩們眾多的休閒娛樂，再添一項樂趣。