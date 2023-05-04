「不動產借貸媒合平台imB」，被爆「假債權、真吸金」詐騙約25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）、女友張淑芬及多名員工陸續被拘提到案。曾幫曾、張兩人工作的業務主管向《中時新聞網》透露，公司一開始確實有賺錢，甚至招待員工去看極光，但他後來要求確認前端債權竟遭拒，越想越不對勁，才決定離職，「沒想到真的出事了」。

該名業務Black（化名）曾在曾國緯底下當到主管職，他表示，平台一開始的確有賺錢，也有抵押設定，後來生意越做越大，開始要求業務推廣「無擔保品債權」，大家心裡就覺得怪怪的。5年前他發現公司疑似在做假債權，怕客戶蒙受損失，決定帶客戶離開。

Black說，曾國緯雖是負責人，但公司的事主要由張淑芬處理，「兩人給我們的印象就是人很好、很貼心，以為一起去旅遊的小孩是他們家的，沒想到連夫妻都不是」。

Black回憶，公司賺錢的時候，每兩年辦一次豪華員工旅遊，有一次甚至帶團去看極光，「幸好那時已閃人，留下來的前同事們，現在都很後悔」。