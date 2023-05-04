日本進口到台灣的草莓，幾乎每周都被檢驗出農藥殘留違規，不過食藥署表示，打算放寬日本草莓的農藥許可量，允許輸入台灣；國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，食藥署跟衛福部要把民眾健康的擺在第一位 不然存在價值是什麼，不要一天到晚想選舉。

國民黨立委賴士葆表示，一方面是拍馬屁，大湖草莓農場抗議，國內農藥標準嚴格，日本抗議卻照單全收放寬標準，這樣台灣農藥標準是不是也要降低，食安在哪裡？老百姓食安就是靠食藥署把關，卻完全屈服於政治壓力。