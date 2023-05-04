食藥署替日本草莓解套 藍委批：屈服政治壓力 12:352023/05/04 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，食藥署跟衛福部要把民眾健康的擺在第一位 不然存在價值是什麼，不要一天到晚想選舉。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本進口到台灣的草莓，幾乎每周都被檢驗出農藥殘留違規，不過食藥署表示，打算放寬日本草莓的農藥許可量，允許輸入台灣；國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，食藥署跟衛福部要把民眾健康的擺在第一位 不然存在價值是什麼，不要一天到晚想選舉。 國民黨立委賴士葆表示，一方面是拍馬屁，大湖草莓農場抗議，國內農藥標準嚴格，日本抗議卻照單全收放寬標準，這樣台灣農藥標準是不是也要降低，食安在哪裡？老百姓食安就是靠食藥署把關，卻完全屈服於政治壓力。 #食藥署 #標準 #日本草莓 #政治壓力 #台灣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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