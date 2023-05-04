氣溫逐漸攀升影響食慾，超商觀察每到夏日，民眾味覺就會轉為喜愛清爽、酸甜等開胃商品，使相關品項銷售翻倍，其中熱銷品項包括果凍、水果風味的冰品與飲品等。品牌趁勢開賣一系列水果新品，以水果獨特果香與甘甜攻克消費者味蕾，買氣衝高至少1成。

夏日溫度漸高，容易讓人食欲不振，7-11觀察清爽、酸甜等開胃商品銷售翻倍，特別像是果凍、果醋飲、水果風味軟糖等最受到喜愛。（7-11提供）

7-11首推「北辰一口果凍」，結合麝香葡萄與草莓2種水果風味，標榜酸度低且甜味十足，冰鎮享用更暢快；OPEN！家族也推全新海洋設計的西班牙手工糖，多款夏季水果風味，滿足視覺與味覺雙重饗宴，30日前任選2件8折，3件77折。同時展開水果大賞主題，16日前指定切片水果包括愛文芒果等享任選第二件8折。

全家Fami!ce全家霜淇淋推消暑新口味，5日起開賣「白葡萄霜淇淋」，添加果肉金黃、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩又爽口，整體不澀不膩，5月10日前新品嚐鮮價只要45元。自有品牌FamiCollection同時開賣果茶新品，號稱FMC葡柚四季青、蜜桃春烏龍分別添加29％及33％果汁，入喉即可感受茶香混搭果香在口腔中綻放，即日起至30日，兩款果茶新品任選2件特價55元。

OKmart陶板屋桑椹醋冰沙，65元。（OKmart提供）

OKmart獨家推出「陶板屋桑椹醋冰沙」，帶有淡淡桑椹香氣與酸甜口感；「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」則採用檸檬原汁與純正冬瓜磚熬煮冬瓜茶，依黃金比例調配混和，香甜冬瓜味搭配清爽檸檬汁交織沁涼滋味。