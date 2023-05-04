50歲美國好萊塢知名女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），2008年在漫威電影《鋼鐵人》中飾演維吉妮雅「小辣椒」波茲（Virginia "Pepper" Potts）一角而聞名全球。近年她減少露面，將重心放在自創服飾品牌「Goop」，事業蒸蒸日上。近日她上播客節目，被問到前男友布萊德彼特與班艾佛列克的床上功夫技巧誰比較好，她語出驚人，引起不少網友熱議。

葛妮絲與布萊德彼特在1995年合作《火線追緝令》擦出愛火，2人交往1年訂婚但在隔年分手，隨後便與班艾佛列克交往了3年。她上播客節目《Call Her Daddy》向主持人表示，他們都很會接吻，主持人再追問兩人誰在床上比較厲害，她剛開始有些難為情的表示：「我不敢相信我女兒艾波正在聽這個！」

不過，她還是害羞回答：「這真的很難評鑑，因為小布是那種化學作用超強、真命天子的那種愛人；至於小班...根本是技巧卓越。」此外，主持人還要葛妮絲以小布、小班與前夫克里斯為對象，要選誰「上床、結婚、殺害（F**k、Marry, Kill）」，葛妮絲表示自己會想再與小布上床；她會再嫁給克里斯，因為克里斯給了她真正的人生摯愛、也就是她的子女，至於小班，她笑回：「上帝保佑他」。

葛妮絲派特洛上節目大談兩位前任。(影片來源/Call Her Daddy YT)

事實上，葛妮絲派特洛家境優渥，父親布魯斯派特洛（Bruce Weigert Paltrow）為知名電視製作人，而母親是鼎鼎大名女星布萊絲丹納（Blythe Danner），26歲時以《莎翁情史》獲封奧斯卡影后，精湛演技備受肯定。感情生活方面，她曾與「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck），兩大男神交往，2003年與酷玩樂團主唱克里斯·馬汀結婚，育有1子1女，不過兩人卻在2016年離婚。