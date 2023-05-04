正隆2023年3月自結合併營收37.84億元，月增7.15％、年減7.25％，回升至近10月高點。不過，由於全球產業庫存調整導致客戶訂單需求減弱，首季合併營收101.81億元，季減3.33％、年減9.88％，仍下探近11季低點。

正隆總經理張清標日前法說時表示，目前市況為「內溫外冷」，將加強原物料及成品庫存控管、強化營運韌性，為未來需求回升做好準備，審慎期待下半年景氣及市況回溫，致力改善毛利率表現。

而正隆自5年前啟動「智紙4.0」，已耗資上百億元走向智慧創新，以資源減用、轉廢為能、產銷智能、回收再生、先進製程等「S.M.A.R.T.」5大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。

正隆去年整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，推升回收紙再生率達92.5％、廢棄物資源化95.6％、水資源循環96.3％、替代燃料率10.3％，並細化再生資源應用。

正隆以改善能源效率、提升再生能源、擴大循環低碳燃料、創新應用負碳技術等4大科學減碳路徑，務實邁向2050年碳中和目標。做為國內首家取得國際碳權交易資格的企業，已註冊7.9萬公噸碳權、累計1萬1917張再生能源憑證，手握充裕資源因應。