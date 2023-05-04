小型模組式反應爐（Small Modular ReactorsSMR）具備體積小、安全特性更高、緊急應變計畫區大幅縮小等優勢，聯電榮譽董事長曹興誠去年也提出小型核電廠供電園區的建議。國科會主委吳政忠今（4）日表示，核分裂的SMR仍有核廢料問題，「這不是科技問題，而是社會共識的問題」。

立法院教育及文化委員會今日審查112年度中央政府總預算有關原能會主管公務預算解凍案，以及邀請國科會主委吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。

聯電榮譽董事長曹興誠去年曾指出，蓋大核電廠相當麻煩，未來技術是走向小型模組化的核反應爐，因此提出在新竹、台南等分別設置SMR的提議，一方面無須大的建築，也不會引起居民的安全顧慮。

行政院智慧國家推動小組去年10月19日召開會議，和碩集團董事長童子賢會中提及，過去核能被認定為危險技術，但核能技術未來可能變得安全，且趨向小型、安全、分散化核能，台灣需以領先群觀點來重新考慮能源政策。

時任行政院副院長沈榮津回應，政府過去推動離岸風電、太陽光電等再生能源，對SMR也在瞭解與掌握中，會以務實態度面對。

國民黨立委鄭正鈐指出，上次去竹科考察，竹科管理局在園區用水部分有很多清楚的來源，但用電來源卻只有台電，許多業者擔憂園區恐面臨缺電，因此業者建議在竹科設置實驗性質的SMR。

吳政忠表示，核能有2種，核融合沒有核廢料，但距離商轉還有20-30年的時間，目前還是核分裂的技術，但仍有核廢料的產生，放在竹科確實令人擔心，「這不是科技問題，而是社會共識的問題，要審慎考量」。

國民黨立委萬美玲表示，穩定供電對半導體公司至關重要，以台積電為例，台積電停電1小時的營收損失就高達90億元，因此有自建小型核電廠的想法，顯然對現在的國家能源政策相當擔憂。

原能會副主委劉文忠表示，民間是否能自建小型核電廠，按照「電業法」規定，設置容量20MW以上核電廠均以公營為限，但經電業管制機關核准者不在此限。