頭份市中山市場已被評定為危樓，拆遷改建工程在即。（謝明俊攝）

頭份市中山市場拆遷改建工程在即，頭份市長羅雪珠全力溝通攤商入駐公11臨時市場。（謝明俊攝）

頭份市公所籌備的公11臨時市場，是採貨櫃攤位。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市最大的中山市場即將要拆除改建，部分攤商及地方民意反對搬遷至市公所提供的公11臨時安置攤位，希望移往老市場北邊銀河路繼續營業，但遭銀河路原有店家全力反對，市公所表示法規也不容許銀河路供作臨時攤位，加上環保衛生設施無法解決，市公所仍然希望所有攤商都遷往公11預定地，市公所保證會加強宣傳，讓攤商生意不受影響。

位在頭份市下公園旁的中山市場，占地相當廣，是頭份市民最重要的早市，但因市場非常老舊，建築並經鑑定為危樓，多數市民非常希望能有個全新安全乾淨的新市場，頭份市長羅雪珠4年前首次上任就積極推動中山市場改建案，其中攤商最在意的是臨時市場所在，羅雪珠費了相當多的功夫來研究各種替代方案，最後提出以鄰近尚順廣場的公11尚順夜市現址為臨時市場。

羅雪珠說明，選擇公11做為臨時市場，主要就是考量到這裡是頭份人口密度最高的區域，消費能力最高，在這裡設置臨時市場，可以有效解決停車問題，方便市民前來購物停車。但仍有部分攤商及地方民意反對以公11為臨時市場。

部分攤商建議，利用中山市場北邊的銀河路做為臨時市場，以免老顧客找不到臨時市場，影響生意。但經市公所及縣府相管主管機關實地會勘後，認為有涉違反法令問題，並且，中山市場內原有近80個攤位是販售生鮮魚肉為主，相關廢棄內臟廢水問題無法解決下，才決定放棄銀河路。

頭份市公所表示，舊市場拆除改建一旦開始，大型重車出入，勢必會揚起嚴重灰塵風沙，如果在北邊設置臨時市場，商品將受到汙染，至於往中山路北側延伸，當地居民及商家也反對，鄉親說原本這邊就乾乾淨淨的，臨時攤位擺在這，叫原本商家怎麼做生意？

頭份市公所進一步說明，目前公11的臨時市場，將以貨櫃市集方式設計，方便市場攤商安置冰箱、儲放商品以及安裝水電，市集也將以花布、傘海等裝飾呈現客家風貌，來吸引年輕消費者，頭份市公所將持續與攤商溝通，促成市場順利重建。