韓國籍李姓女子與金姓男友4月底來台觀光，投宿高雄某商旅飯店時離奇重傷身亡，檢方相驗發現李女左腦凹陷，明顯是他殺，逮捕金男後苦尋不著殺人證據，最後聲押失敗，金男僅以10萬元交保候傳。沒想到，李女的閨蜜提供大量李女受傷自拍照，高雄地檢署4日認定金男涉嫌重大、緊急再度聲押。

據了解，法醫上個月25日第一次解剖李女時，僅發現她四肢有瘀傷，當時還以為是單純的意外死亡。27日複驗時，為了確認李女細部傷勢，法醫特地剃去她的長髮，驚見李女後腦勺竟有一面積超大、圓型的瘀血痕，才發現李女的左側顱內出血、腦髓凹陷，明顯是遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定是他殺。

當時，檢方立即指示警方依殺人罪嫌逮捕金男並聲押，高雄地院裁定金男10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居，並定期報到，李男也乖乖照辦，定期出現在派出所，面對媒體詢問「為什麼殺了女友」完全不予回應。

李女與金男22日來台自由行，投宿前金區某商旅飯店，原訂25日回國。回國前一天下午，金男打給房務人員，表示女友失去生命跡象，要求叫救護車。救護人員趕抵飯店後，發現李女已無生命跡象，緊急將李女送大同醫院急救，當天下午2點多宣告不治。

金男在李女身亡隔天，竟將李女行李托同行友人直接帶回韓國仁川機場，檢警懷疑金男意圖滅證，金男辯稱是機票已買，避免行李太多才先委託友人帶回韓國。警方通知金男哥哥4月29日將行李帶回台灣調查，初步認定無可疑物。

檢警事後勘驗現場，僅發現2人疑似打鬥留下的細微血跡。房間內唯一可能的兇器僅有一支酒瓶，懷疑兩人爭吵過程中互毆、導致李女重傷死亡，但檢警一直無法證明是金男拿酒瓶毆打李女致死。

正當案情陷入膠著，李女的韓籍友人透過管道透露，李女疑似長期遭金男家暴，常常傳送大量自拍受傷照向她訴苦，這些照片立刻成為關鍵新事證，檢方獲得後，立刻依殺人罪再度聲押金男。

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