塞爾維亞官員表示，今天發生的校園槍擊案造成8名學生和1名校警喪命，警方指控遭拘押的13歲嫌疑人花了一個月的時間策劃這起攻擊案，甚至擬了一份死亡名單。

法新社報導，這起事件撼動這個巴爾幹半島國家，總統稱這是塞爾維亞近代史上「最艱難的日子之一」。

內政部長加西奇（Bratislav Gasic）表示：「8名學童和1名校警遭到殺害，6名學童和1名教師受傷。」

貝爾格勒（Belgrade）警察首長米里契（Veselin Milic）確定罹難學生為7名女孩、1名男孩，都在2009到2011年之間出生。

學校所在的貝爾格勒巿中心弗拉查爾區（Vracar）區長尼德約維奇（Milan Nedeljkovic）表示，罹難校警很有可能藉由讓自己置身火線中，避免更多人淪為槍下亡魂。

尼德約維奇在學校外告訴媒體，這名校警「想要阻止悲劇發生，自己卻成了第一位罹難者」。

他補充表示：「如果此人沒有站在開槍的男孩面前，這場悲劇規模也許會更大。」

根據路透社報導，貝爾格勒大學醫院院長阿薩寧（Milika Asanin）表示，院方正在治療3名學生和受傷教師。

他說：「一名傷患胸部和頸部受傷。一名學生左腿中彈，一名學生腹部和雙臂中彈。教師腹部受傷。」

法國外交部表示，其中一名被害人擁有法國國籍。

法國外交部透過聲明表示：「在這個最艱難的時刻，我們駐貝爾格勒的職員和大使館，正積極為我們年幼同胞的家屬提供全面支持。」

當局隨後證實這名犯嫌為13歲學生凱柯曼諾維奇（Kosta Kecmanovic），案發當時他手持2把手槍，一把放在背包裡，另一把是作案用槍。

貝爾格勒警察首長米里契在記者會上表示，這名犯嫌「花了一個月的時間計劃這起槍擊案，還為他打算殺害的孩童擬定名單」。

米里契補充表示：「草圖看起來像是來自電玩遊戲或恐怖電影，這代表他是經過縝密計劃，依照班級進行清算。」

內政部長加西奇指出，這名犯嫌的父親也遭逮捕，他是作案槍枝的合法持有人。

居住案發地區的律師薩拉格（Sarah el Sarag）形容遇害的校警為人和善。她告訴路透社：「他是個大好人…很愛小孩的人。我不知道槍擊他的那個孩子在想什麼。」

校園槍枝暴力在塞爾維亞相當罕見，需要特殊許可才能購買槍械。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120504