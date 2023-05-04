此外，該藥也獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）委員克里夫（Robert Califf）讚賞，他周三在一場訪談尾聲主動提起，新藥Donanemab臨床實驗結果良好，此發展相當重要，因為「這個疾病影響如此多的人」。
他表示，「不只有這些結果，事實上還與其他我們看到的實驗結果一致，所以我們在FDA都感到高興。我們在做決策之前必須審慎評估數據，倘若結果如同該公司新聞稿所言，這真的振奮人心。」
美國藥廠禮來（Eli Lilly）周三（3日）公布阿茲海默症新藥Donanemab臨床實驗結果顯著，可減緩疾病導致的認知及功能衰退。受此激勵，禮來股價大漲近7％。
此外，該藥也獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）委員克里夫（Robert Califf）讚賞，他周三在一場訪談尾聲主動提起，新藥Donanemab臨床實驗結果良好，此發展相當重要，因為「這個疾病影響如此多的人」。
他表示，「不只有這些結果，事實上還與其他我們看到的實驗結果一致，所以我們在FDA都感到高興。我們在做決策之前必須審慎評估數據，倘若結果如同該公司新聞稿所言，這真的振奮人心。」
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