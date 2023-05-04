精誠2023年第一季營收82.28億元，年增6.66％，稅後純益4.55億元，年增44.83％。每股稅後純益1.84元，優於去年同期的1.27元。

精誠資訊表示，第一季營收以及獲利均有顯著成長，主要受惠於強勁的企業資安需求，精誠在資安相關業務領域取得大幅進展，所投資的資安服務公司達友科技，除認列貢獻之外，也展現合作綜效。另外，數位轉型議題持續發酵，帶動經銷代理業務需求提升，創造業績增長，而透過提供加值服務，服務性收入比例亦較去年同期成長，也帶動獲利增加。

面對2050年淨零排放的國家政策目標，也帶動的各項綠能科技解決方案需求，精誠自行開發一站式SaaS雲端碳管理系統，透過專業減碳策略顧問與生態圈伙伴，提供符合國際標準ISO 14064-1規範的盤查流程，並與內部營運活動數據連結，最終產出溫室氣體報告，特別適用於擁有多國多地據點的企業，目前已有製造業客戶使用。

展望未來，精誠鎖定雲端服務、數據服務、資安服務、軟體開發服務以及維護維運服務等五大服務範疇，持續投入資源與技術能力及人力養成，提升顧問服務的營收佔比，以達成優化毛利率與獲利的目標。