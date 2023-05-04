羅志祥宣布7月再度攻蛋。（寬宏藝術x華納音樂提供）

羅志祥去年北高兩場演唱會大受好評，更是秒殺完售座無虛席，今年延續回歸氣勢，將於7月29、30日一連2天攻蛋開唱，演唱會更選在自己生日當天，羅志祥表示：「以往我的演唱會基本上都會是在7月，因為7月是我的幸運月，也希望把我的幸運分享給所有來看我演唱會的朋友們。」也預告為了更炸的舞台效果，這次舞台更砸重金全面升級換新，將會給大家不一樣的視覺衝擊！。

這次演唱會名稱為《2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站》，除了呼應去年以自己為名的信念，更增加「EVOLUTION」，強調內容絕對是2.0進化版，羅志祥指出，「這次的舞台視覺完全升級，歌單也有做一些小小的改變，還有讓要來看我演唱會的朋友們來票選出，你們最想聽到的抒情歌單。」對於演唱會內容從前期規劃到內容討論、製作，全部都有參與，一樣要堅持打破框架，帶給歌迷朋友最特別的演出。演唱會主視覺也透過動畫呈現全身經過高科技組裝，零件、裝備都汰舊換新升等，打造全新的羅志祥，令人期待不已。

對於演唱會準備羅志祥一點都不擔心，羅志祥透露，「我無時無刻都在訓練自己的體能肺活量 所以不擔心！」這次演唱會更特別的是疫情完全解封，可以好好地看見每位歌迷朋友的臉。「只希望大家來都可以放心，更玩的開心，可以期待的一定是我的唱跳，另外在現場一起聽著我的歌，喚起當年的青春回憶。」這次也精心設計特別舞台，讓全場零死角，羅志祥無所不在，哪裡都能看見羅志祥。羅志祥也透露，目前正在與製作團隊討論出其不意的登場方式，要讓大家耳目一新，請大家把注意力專注在舞台上，千萬不要恍神。

2023羅志祥將以全新姿態、面貌強勢返場台北小巨蛋舞台上，為了把最有誠意的表演，獻給一路以來支持的歌迷朋友，早早就開始籌備與討論，更是最用心的練習！沒有別的目的，只想回到當初最單純、只愛表演的心。也邀請所有歌迷一同見證，這場沒有極限的演出！《2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站》將於7月29、30日登場，演唱會門票5月10日於寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店全面啟售，演唱會詳情請洽主辦單位寬宏藝術及華納音樂查詢。