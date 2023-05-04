會議中邀請業者分享阻詐心得，並成立LINE群組可主動通報警方。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

伴隨後疫情時代興起之「宅經濟」文化，詐欺案件犯罪手法也推陳出新，組織化與集團性的電信詐欺結合臨櫃金融服務，使民眾難以辨識而受騙。基隆市警局表示，有鑒於近期假投資詐騙案件持續攀升，因此市警局與基隆市各金融業者成立「阻詐金融隊」，針對異常或可能受詐之民眾主動關懷並透過LINE群組通報分享，達到主動阻詐的效果，守護民眾財產安全。

為防制詐欺，基隆市警察局刑事警察大隊於3日召開「112年第1次金融協調會議」，由警察局長張樹德親自主持，並邀集基隆市各金融機構業者參加並共組金、警協力的「阻詐金融隊」，持續強化警方與金融機構之聯繫及宣導。會議中並邀請多次阻詐成功的中國信託銀行基隆分行李協理分享阻詐心得，期能提升阻詐默契。

市警局表示，目前警方已與基隆市各金融機構建立反詐騙LINE群組，建立友善通報網，行員會積極針對臨櫃提領多次、轉匯新台幣30萬元以上或辦理約定轉帳之民眾及異常帳戶，主動進行關懷提問並即時通報警方到場，從嚴審核程序並發掘潛在高風險個案。希望能藉由提升犯罪困難度來抑制層出不窮的詐騙活動，共同守護本市民眾財產安全。

市警局呼籲，民眾不論接獲手機或市話，提及到錢、帳戶等疑似詐騙電話，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記要「冷靜」、「查證」並「報警」確認，或撥打「165」反詐騙專線，即可由專人說明研判是否為詐騙事件，以免受騙上當。