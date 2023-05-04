台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被驗出A肝病毒，超過1.7萬公斤問題產品已售出，引起民眾恐慌。台北市法務局及衛生局4日邀請好市多內湖店及北投店到市府，要求研議增列信用卡退費機制及補償購買相關產品的會員，以及若有消費者確實需要醫療，應由好市多負起全部賠償責任。

好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」遭檢出A型肝炎病毒陽性，已賣出17噸，但食藥署日前再度在邊境驗出A肝莓果的好市多產品，為來自美國的藍莓，總計15236.4公斤，由於產地與前一批違規的產地為智利綜合莓不同，下令好市多暫停報關1個月。

截至昨日為止，台北市消費者保護官室僅收到1件相關消費爭議申訴案，但法物局長連堂凱表示，好市多在台北市設有內湖及北投分店，相信不少台北市民已經吃到有問題的莓果，故今日與衛生局一同約談分店，向好市多提出3點要求。

連堂凱說明，消保官要求好市多研議增列信用卡退費機制，或下次消費時直接折抵，減少消費者排隊退費，或不便前往賣場退費的狀況，消保官後續將持續追蹤。

其次，若消費者經醫師評估有需要施打疫苗等醫療行為，好市多應負起全部賠償責任，業者會中已允諾辦理。

他表示，最後要求好市多針對購買相關產品的2萬2000名會員提供適當補償，即使沒有任何身體不適但心情受影響，同樣也應給予，不只展現企業社會責任，也照顧會員。

與會人士轉述，好市多估算，全國約2萬2000名會員曾購買有問題莓果產品，但民眾購買莓果後經常與家人分享食用，無法具體估算應賠償金額，以及究竟是否該賠償已食用的非購買者，好市多基於此理由，並未在現場允諾普發補償，僅表示再研議。