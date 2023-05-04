民進黨台北市議員洪婉臻質疑，社會局對於業者未給予完整監視畫面，直到5月2日才簡單裁罰機構12萬元，連機構名稱與負責人都不願意公布，社會局到底在協助機構隱瞞什麼？（劉彥宜攝）

大寶班幼童多處受傷，就連包尿布的屁股也瘀青。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北報導）

內湖某托嬰中心日前被爆出中寶班嬰幼兒遭不當對待，民進黨台北市議員洪婉臻再接獲家長陳情，大寶班也有同樣案件，然社會局要求托嬰中心交出30日監視器畫面，業者竟拖拉只交出11天。社會局長姚淑文鞠躬道歉，她回覆，今日業者未交出監視器畫面將再次開罰，而調查結果若認定虐童情節嚴重，將令業者停辦。

洪婉臻指出，透過監視器畫面發現，不只中寶班幼兒遭2名教師不當對待，隔壁的大寶班也有同樣情形，虐童教師再增加，包含硬扯、推倒孩童等。

陳情人說，才將兒子送托8天，第1天就發現孩童受傷，身上3處瘀傷，1處還是有包尿布的屁股，托嬰中心還推託是家長照顧不周及孩童本身病史，並散播幼童病史侵犯隱私權。

另一名陳情人則說，幼童遭托育人員劇烈搖晃、暴力拉扯，造成事後不斷嘔吐、身心嚴重受創，4月13日有人向113通報孩子受虐，14日社會局看到監視器後確認托嬰中心不當對待，19日才接到社福中心通知，除延遲通報外，社工還建議不要報警，因為警方沒有權利取得監視器畫面，社工才是家長唯一的管道，給予錯誤資訊。

洪婉臻表示，從3月30日虐童案事發至今已1個多月，直到4月28日校方才召開說明會，當所有家長要求公開畫面時，托嬰中心卻推拖稱監視器畫面檔案受損，即便社會局要求提供3月13日至4月24日的畫面，但3月13、17、20、22、23、25、27、28、31還有4月11、12、13日都沒提供，只拿到11天不到的畫面。

她批評，社會局卻直到5月2日才發出第一波調查報告，且僅簡單裁罰機構12萬元，連機構名稱與負責人都不願意公布，社會局到底在協助機構隱瞞什麼？

社會局說明，3月31日接獲第1件兒保案件，清明連假後4月6日至現場訪視並命機構提供監視畫面，10日托嬰中心繳回3月21至30日畫面。13日再接獲第2案兒保案件，14日再度至現場訪視並命機構提供1個月監視畫面，機構於21日提供僅11天畫面。26、27日社會局接獲第3、4案兒保案件。

姚淑文回應，身為局長，應向所有家長道歉。並針對機構提供11日的監視畫面，完成第一階段檢視，4月28日已召集專家學者召開會議，針對1名托育人員裁罰10萬並公布姓名，另名則先處已公布姓名，行政罰鍰待刑事司法結果確定後再行裁罰。至於托嬰中心遲未交出30天錄影畫面，已於2日裁罰12萬元罰鍰，若4日未交出，將再次開罰。

姚淑文表示，本案將儘速公佈嚴懲結果，並召開專家學者會議討論，若違反《兒少法》第83條情節嚴重，得停辦並公布機構名稱及負責人姓名。此外，也會針對其他業者加強查察，並舉辦全台北市托嬰業者及托育人員的教育訓練，以保障嬰幼兒托育品質及安全。

托嬰中心執行長侯小姐回覆，不能接受虐童事件，園方一定毋枉毋縱、配合調查，也會加以改進。而監視器部分第一次提交並沒有遺漏，第二次則是因為社會局要求的時間長，園方無法下載下來，因此將硬碟交由警方處理。且沒有毆打幼童，其他行為的不當對待就交由專家認定。

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