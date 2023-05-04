新北市議會今日總質詢，由無黨聯盟議員上陣，山地原住民議員馬見針對原民健康、文化、就業、居住議題質詢新北市長侯友宜，並問侯若擔任總統有何需要突破。侯友宜表示，原住民族最早在台灣深根，展現族群的自信與自強，更要公平對待，除族群持續融合，更要給與更高舞台，對於沒做好的，要用更大力量照顧原住民族好朋友。

馬見指出，侯友宜對原住民的友善不是今天才開始，侯13年來的耕耘大家都有感受到，但今天討論的許多議題，包括原住民社會著住宅，水源保護區原民土地問題，很多來自中央不積極不作為，他直問，如果侯市長是總統，要怎麼突破。

侯友宜說，如何讓原住民族成長茁壯首先從消弭族群歧視，落實原住民平等最重要，另外在就業競爭如原住民技職教育提升，也能讓他們工作所得提高，並在職場給予更完整保護，如勞工保障、職業訓練提升第二專長，都要做到非常完善，還有放寬給原住民族發展基金，讓願意創業者有更多機會。

侯友宜也說，在原住民族教育體系應該建構更完整，從師資到延續文化，如先前沈浸式教育沒有做好要修正，需要經費、需要更多族語老師。

侯友宜也說，原鄉自治權的權限擴大，提高社會住宅比例給原住民族安居樂業，另原住民平均餘命較低，新北在醫療設備設施要更完善，要做的事真的很多，有賴中央跟地方共同合作，對於地方看到反映的問題，中央處理要快，不要等。

侯友宜強調，原住民族都是我們這塊土地人民，要平等對待攜手並進，感謝原住民族朋友給他機會，他感受他們的熱情，與對土地的熱愛，很多原住民朋友都很有天份，應該善用原住民不一樣特質，展現族群的自信、自強。

馬見也提醒，對於侯友宜先前提出的杯水論，原住民也是水的元素之一，不是杯墊；侯回應表示「當然」。