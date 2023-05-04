瑞穗天合國際觀光酒店提前布局搶攻夏日出遊商機，於5月9日至5月12推出72小時限定快閃優惠，雙人房一泊二食平日10,500元起，加碼贈送1位12歲以下兒童免費入住，非暑假期間入住更贈送2位兒童免費，每房更精心獻禮寶格麗洗沐用品兩件組。快閃優惠訂房適用於9月28日前入住，在熱情仲夏裡盡情徜徉在金色水樂園的滑水道、飄飄河、各式戲水池內，享受消暑快意。

瑞穗天合國際觀光酒店快閃優惠適用房型包括城堡精緻客房，還有兩張大床的城堡溫馨家庭房、莊園溫馨家庭房、莊園豪華家庭房，另外還有獨棟的Villa格蘭雅緻別墅，及設有旋轉溜滑梯、小朋友指名度最高的親子溫馨家庭房，多種房型符合不同客群的出遊需求。快閃優惠加碼每房贈1位12歲以下兒童免費，5-6月、9月等非暑假期間更贈送2位兒童免費入住，等同每房最高現省2,750元。另外再贈奢華香氛品牌寶格麗洗沐用品兩件組，為夏季旅行延續美好的香氛回憶。

快閃72小時限定優惠於5月9日早上10點開放網路和電話訂房，至5月12日上午10點截止，優惠除了贈送兒童免費入住，再加碼週五、週日或連續假日前後等酒店定義的旺日不加價，週六每房每晚加價2,000元，大假日每房每晚加價3,500元。彈性的適用日期和期間限定的划算價格，今天夏天就與家人和朋友一起到花東縱谷來趟陽光、戲水、遊莊園之旅。

瑞穗天合國際觀光酒店的金色水樂園佔地超過兩千坪，室內戶外108池提供瑞穗在地溫泉黃金湯以及各式不同功能的冷熱水池，更有兩座旋轉滑水道、飄飄河、氣泡按摩床等老少咸宜的戲水區域。另外也有兒童超跑俱樂部、旋轉木馬、跑跑甩尾車……等陸上遊樂設施，豐富的玩樂行程和歐風城堡外觀也讓酒店被譽為「台版迪士尼」，讓許多孩童入住後都玩到樂不知返。