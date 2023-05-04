衛福部食藥署昨(3)日宣布，已請專家評估開放「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥可用於草莓，最快2周內上網預告，農藥超標的日本草莓將就地合法。對此，國民黨立委馬文君感嘆道，台灣草莓採高標準的農藥殘留管制，而日本草莓違規，食藥署竟非暫停進口，根本是萊克多巴胺牛、豬翻版。蔡政府從美國萊豬到日本核食，無止盡奴顏婢膝，犧牲百姓食安、農民權益，讓馬文君直呼「夠了！」

日本草莓頻傳農藥違規，食藥署舉行專家會議後，同意放寬「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥可用於草莓，等於直接讓農藥超標的進口草莓，就地合法。對此，馬文君今(4)日在臉書提到，台灣草莓被嚴格要求，採高標準的農藥殘留管制，反觀日本草莓違規，食藥署不是要求日方全部退貨，暫停進口，反而幫開方便之門，「這不就是萊克多巴胺牛豬肉的翻版」。

馬文君諷刺表示，民進黨政府口中的嚴格把關，實際上是「選擇性執法」，並提到過去日本核食爭端，民進黨也將相關禁令從「禁止特定地區進口」，改成「禁止特定產品進口」。

「已經夠了！」馬文君強調，從美國萊豬到日本核食，無止盡奴顏婢膝，甚至犧牲本國百姓食安，農民權益都在所不惜，卻在外交與經貿上一無所獲，這樣的惡例，必須停止了。