偏頭痛常見年輕人或中年人族群，好發年齡在20歲至60歲之間，有些人會吃家中常備止痛藥解決偏頭痛的困擾，但醫師指出，頭痛不分年紀且每人成因可能各有不同，不排除是其他疾病徵兆，除可使用偏頭痛的預防用藥外，最保險的做法仍是就醫檢查，找到問題根源並對症下藥，達到治療疾病的效果。

40歲的王小姐從小飽受偏頭痛困擾，起初痛得不頻繁，疼痛程度也不會太難忍受，沒想到隨年齡增長，病況逐漸加劇，近5年嚴重到發作時會劇烈噁心想吐，食用市面上最強效的止痛藥物，仍無法緩解頭痛問題，直到她赴醫院求診，開始使用偏頭痛的預防用藥，症狀在半年內即明顯改善，同時也降低對市售止痛藥物的依賴，逐漸擺脫30年來的疼痛夢魘。

王小姐說，偏頭痛的問題不僅陪著自己長大，連疼痛程度也隨之增加，從每個月只會痛1至2天，到後來每周至少發作4次，常痛到要衝進廁所裡嘔吐，試過多種止痛藥也無法與頭痛問題和平共處，後因姊姊建議，到花蓮慈濟醫院神經內科求診，經醫師陳俞名半年預防藥物的治療後，症狀大幅改善。

花蓮慈濟醫院神經內科醫師陳俞名呼籲民眾，如有長期嚴重偏頭痛的症狀勿忍耐，應尋求專業醫師的協助。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳俞名指出，偏頭痛是盛行率很高的疾病，常見為單側性或搏動性的原發性頭痛，可能伴隨怕光、怕吵、噁心想吐等症狀，多數患者會選擇忍耐或吃止痛藥度過，但長期用藥不僅對身體造成負擔，藥效也可能越來越低，更可能需不斷尋求更強效的藥物，而陷入惡性循環。

陳俞名接著說，「痛就吃止痛藥」是很多人的習慣，台灣市售成藥方便取得亦是造成這個現象的原因之一，雖然服用止痛藥對抗頻率低且程度輕微的偏頭痛合理，但民眾觀察症狀愈來愈嚴重，甚至成為一種長期且頻繁發作的病症時，務必尋求專業醫師協助，找到問題根源並對症下藥，達到治療疾病、提升生活品質的目的。

陳俞名強調，對付偏頭痛最重要的是不忍耐，而是及時就醫，因此民眾如果感到一般程度輕微的頭痛，可到家醫科或是內科系門診掛號，若是較困難或複雜難治的偏頭痛，可就診神經科或疼痛科諮詢專科醫師。