結束10場禁賽後，大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）今（4）迎來回歸後首場登板，面對老東家老虎僅投3.1局，是本賽季以來最短的負擔局數，一共丟了6分之多，最終大都會以1比8不敵老虎，薛爾瑟吞下本季第2敗。

職業生涯在響尾蛇出道，薛爾瑟直到轉戰老虎後才逐漸蛻變為頂級強投，2013年以單季21勝、2.90自責分率及240次三振，拿下生涯第一座賽揚獎，也多次帶領球隊闖進季後賽，效力老虎5個賽季，薛爾瑟拿下82勝35負、自責分率為3.52。

薛爾瑟禁賽10場的原因，源於上月20日登板出戰道奇，當時裁判在他手套上發現沾有黏性物質，之後便要求薛爾瑟清洗雙手，該場主審貝里諾（Dan Bellino）表示，自從大聯盟開始嚴加檢查外部物質後，薛爾瑟的手是他摸過最黏的一次。薛爾瑟則堅持認為，裁判所發現的黏性物質只是松香及汗水，不過前大聯盟投手孔恩（David Cone）在節目上證實，如果用酒精混合松香，確實會讓球變得更黏。

但薛爾瑟回歸首戰出師不利，遭到美聯弱隊老虎敲出8安，包含3支長打在內狂失6分，只留下短短3.1局紀錄，賽後接受訪問，薛爾瑟並沒有把本戰荒腔走板的成績列在重點項目，「第一件事就是保持健康，穩穩度過這場先發，回來的感覺還不錯，現在讓我們重新開始吧。」