三陽工業的業務橫跨摩托車與汽車。摩托車部門在台灣生產及銷售自有品牌(SYM)產品，在外銷方面則生產自有品牌以及代工產品。2022年三陽自有品牌摩托車占台灣市場近34.8%的份額。汽車部門則生產以及引進現代汽車的產品進入台灣市場。

三陽重返台灣機車品牌第一名，中期目標，維持消費者心目中台灣機車品牌第一名、全球摩托車年銷售突破75萬輛、讓現代汽車在台灣市占率邁入前八名。

面對全球市場布局，三陽成立一個全新的全球行銷部門，負責集中統合新竹廠、廈門廠以及越南廠的產能並協調全球出貨，外銷版圖橫跨中國、東協國家、東北亞、歐洲以及美洲，而在自有品牌之外，三陽也幫義大利品牌Lambretta 以及法國品牌Peugeot等代工生產。

三陽2022年5月於台灣市占率重回冠軍。今年4月台灣機車市場共銷售5萬2192台，年減10.13%、月減29.27%。儘管總體機車市場衰退出現回溫訊號，三陽仍以單月銷售2萬62台、市占率38.4%，連續12個月坐穩單月銷售冠軍。

三陽汽車領域持續拓展市占率，在2022年三陽代理與生產的現代汽車總銷量為1萬5419台，占台灣汽車市場3.6%的份額，年成長15%，為國產汽車品牌成長率No.1，更達成連續三年銷售成長。三陽2025年全年汽車銷量目標為2萬1700台，達到5.0%市占率目標並進入台灣市場前八名。