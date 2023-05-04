新北市議員李翁月娥今總質詢，最後高舉「要和平不要戰爭」標語，並問新北市長侯友宜態度。侯友宜強調，兩岸要降低彼此敵意，互相交往溝通，台海穩定就會做得更好。

侯友宜說，要創造和平條件，本身也要深化民主讓民主走下去，並與更多民主國家站在一起，還要強化國防與自我防衛能力，更重要要降低敵意，互相交往溝通，大家好好密切溝通，在這個條件底下，相信台海穩定就會做得更好。