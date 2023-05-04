雲林地檢署4月獲報，有越籍移工遭押走勒贖，追查後發覺同為越籍移工的阮姓男子先上網搜尋在台越南人發布的交易資訊，佯稱欲購買物品相約面交，再夥同另2名越籍移工、1名台籍男子押走被害人洗劫財物，並向其家人勒贖，全案依加重強盜、擄人勒贖等罪嫌向法院聲押4人獲准。

專找越籍同胞下手！雲林地檢署檢察官施家榮接獲情資，雲林縣內有數名越籍移工遭人洗劫勒贖，立即指揮雲林縣警察局台西分局、刑事警察大隊掃黑專責隊、台中市警察局烏日分局偵辦，發現阮姓、杜姓、范姓越籍移工夥同台籍蔡姓男子涉嫌重大，本月2、3日拘提4人到案。

辦案人員表示，阮嫌等3嫌為逃逸移工，認為同胞飄揚過海到台灣工作，被擄走洗劫也求助無門，因此鎖定上網拍賣物品的在台越南人下手，約出來面交後押走被害人，先洗劫身上財物，再強迫被害人打電話給家人，依指示匯款取得贖金，另1名台籍蔡嫌則負責開車接應。

辦案人員指出，4嫌食髓知味，還強迫越籍被害人打電話約出其他越南人，進行洗劫、勒索贖金，目前確定至少有2人受害。本案經調閱相關資料，執行拘提、訊問等蒐證行為後，認為4嫌均涉犯刑法加重強盜、擄人勒贖等罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，均向法院聲請羈押獲准。

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