劉丞報名武打演員課程，朝動作男星夢想邁進。（艾迪昇傳播提供）

劉丞每次課前都得進行拉筋伸展。（艾迪昇傳播提供）

新人演員劉丞被粉絲暱稱「網球王子」，除了打得一手好網球，體育細胞發達的他，為了早日達成首屈一指動作男星的目標，早早就備戰報名武打演員課程，期間吃足苦頭，除了不斷被摔，最大的困難竟是訓練臉部被打的細微肌肉反應，但他甘之如飴，豪氣地說：「希望未來只要一提到台灣著名武打男星，大家都能想到劉丞。」

劉丞很早就接觸武打戲，高一曾在廣告當替身，2年前拍攝電影《哭悲》，跟著專業武術團隊培訓，才了解武打戲跟一般武術有非常大的區別，他舉例：「在鏡頭上若要出拳漂亮，從肩膀到肘再到腕，發力方式全跟傳統武術不同，有時以為自己打得很帥，但鏡頭拍出來確是晃來晃去，沒法使用。」也因為這些經驗，他主動報名武打演員課程，坦言不想臨時抱佛腳，當機會來了，要能夠立刻上場，「我希望能做到導演要什麼鏡位、什麼動作，我可以立刻給」。

他在課程中先學習如何「被打」，他笑說如何面對鏡頭帥氣地被打、倒下，每個動作都不簡單，他分享最困難的是表情不能有「預知感」，雖然都已經套好招，知道一連串過招動作，但不能讓觀眾從自己的表情知道對手接下來出招的動作，他解釋：「譬如對手等一下要打我右臉，我就必須要控制右臉不能有任何表情或用力，不然鏡頭就會很不自然。」此外，他一開始練習被打倒地，沒掌握好要訣，有時候手不自覺先撐地，有時候頭不慎撞地，幾個回合練習下來，回到家都頭昏吃不下飯。

劉丞坦言對未來夢想設立很高，他期待：「希望未來只要一提到台灣著名武打男星，大家都能說出劉丞。」他將每次上課過程以影像記錄下來，藉此來鼓勵自己，不輕言放棄。此外，為了強化下半身，還報名1週3次的泰拳課程，他鼓勵自己：「專業的演員如果能先具備好這些能力、技術，能帶給觀眾的效果一定會更好、機會也會更多。」