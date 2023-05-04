台北市立成功高中的學生有一個傳統，當高三學生考完畢業考以後，會齊聚在走廊上，集體將考卷與課本往下丟，今年的畢業生也不例外，大量的考卷與書本往下丟形成白色瀑布，場面超壯觀，吸引1.2萬人朝聖。

IG粉專《成功迷因4.0》近日分享一則直播影片，台北市立成功高中的學生考完畢業考以後，聚集在走廊上，準備將考卷和課本往下丟，倒數結束以後，白花花的考卷與課本如同瀑布般傾洩而下，看起來非常壯觀。

成功高中畢業生丟書影片。（成功迷因4.0 Instagram授權提供）

影片吸引了1.2萬人朝聖觀賞，不少網友留言討論，認為成功高中這個傳統很酷，還有已經畢業已久的校友浮出來留言說，民國75年畢業的時候，大家也這樣約好丟書，不過現在的學弟真的好可愛，還會在丟之前倒數計時。

臉書粉專《整個很成功高中》昨天也分享，維持多年的丟書傳統，今年也順利傳承下去，點燃了全校學生的熱情，而且這次的慶典還多了鞭炮和雨傘，經典的汽笛聲也都有好好保留下來，無奈老師與校長一樣苦口婆心地宣導要記得善後。

根據《ETtoday新聞雲》報導，成功高中的校長孫明峯表示，基於教育立場，並不鼓勵丟書，但只要學生有善後且沒有違反校園安全，就不會強硬禁止。