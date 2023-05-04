勞動部為鼓勵29歲以下青年創業，今年推出「青年創業發展導航計畫」，除給予創業顧問輔導協助，也推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元。另外，勞動力發展署雲嘉南分署5月將辦理一系列青年創業課程，並針對時下最夯的企業永續經營，邀請學界專家分享解說。

曾受過勞動部微型創業貸款挹注的九一有機生活館，創立至今已走過近14個年頭，總經理黃景祥也從舉步維艱的創業家，到現在成為雲嘉南分署微創鳳凰的輔導顧問，每年平均輔導26家初創企業。

黃景祥說，現在青年創業資源遠比過往豐富，鼓勵青年若有創業的想法，可先參加雲嘉南分署開辦的青年創業課程，經由講師解析創業風險評估，在創業前先做好趨避風險的準備，儲備創業量能。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，青年失業率約為其他勞動年齡層的3倍，勞動部為提供青年就業外的選擇，及協助懷有創業夢想的青年族群，除享有微創鳳凰貸款的優貸條件外，更特別依轄區創業熱門行業別建置輔導顧問，提供青年一對一或小組式的諮詢協助，並規劃針對青年創業所需的研習課程。

劉邦棟補充，5月分署將辦理包含銷售通路開發、品牌經營、財報會計實務、融資方式、勞動法規及計畫書撰寫等研習課程，且考量青年可能初入職場不便請假，課程時間皆安排在周六辦理；此外，預計9月邀集多位青年創業家現身分享創業歷程，歡迎有創業需求的青年多利用。