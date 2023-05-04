好市多引進的冷凍莓果近期被踢爆含有A肝病毒，引起許多消費者恐慌，擔憂吃下肚後恐引發猛爆性肝炎。醫師指出，雖然猛爆性肝炎致死率高達7成，但台灣40歲以上族群大多具有免疫力，因此國人不用太過恐慌，僅需注意1個月內的自身健康狀況，如出現症狀及早就醫，大多能夠治癒。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，相較於B、C肝病毒透過血液傳染，A肝病毒的傳染管道為飲食，加上A肝病毒可在低溫下存活，因此無論是吃多少受汙染的莓果，都有可能引起肝炎發生。

朱光恩指出，一般而言感染A型肝炎的死亡率為千分之三，但假如說病程已從A肝轉變為猛爆性肝炎，死亡率可達7成以上，不過通常只要及早發現症狀及早就醫，經由國內醫院的細心照護後都能痊癒。

朱光恩說，A型肝炎的潛伏期為2周至2個月，初期症狀與感冒相似，會出現全身肌肉痠痛、發燒、拉肚子、流鼻水等症狀，同時因肝功能受損還會產生疲倦、食慾不振等狀況，如右上腹開始疼痛，或眼睛出現黃疸就應立即就醫，因為代表已演變成急性肝炎。

不過國內40歲以上民眾，面對A肝病毒大多具有免疫力，因此朱光恩也認為民眾不用太過恐慌，如真的不幸服用到沾染A肝病毒的莓果，可先觀察自身健康狀況維持1至2個月。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，冷凍莓果清洗不易，加上無法高溫烹調，因此建議民眾如已購買相關品項，還是拿去向業者退貨，如已無法退貨，也不建議再使用，才能有效避免感染風險。