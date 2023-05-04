第13屆亞洲國際海事防務展3日在新加坡樟宜展覽中心開幕。 （新華社）

第13屆亞洲國際海事防務展3日在新加坡樟宜展覽中心開幕。 （新華社）

新華社4日報導，為期三天的第13屆亞洲國際海事防務展，3日在新加坡樟宜展覽中心開幕。多家國際企業展示了艦載武器系統、無人駕駛系統、船舶動力系統等最新海事科技成果，多國海軍及海事執法部門負責人也將圍繞增進亞太地區互信與合作展開對話，共軍海軍玉林艦和赤壁艦參展。

新加坡國防部長黃永宏在開幕致辭中表示，本屆亞洲國際海事防務展為各方提供了深化互信、達成共識的重要平台，希望各方以此為契機，為維護區域和平穩定貢獻力量。

據悉，此次展覽吸引了來自25個國家和地區的200餘家公司以及多國海上力量參加。中共海軍飛彈護衛艦玉林艦和獵掃雷艦赤壁艦也赴新加坡參加展覽，並與新加坡海軍成功開展「中星合作-2023」海上聯合演習，共同完成反水雷引導通過、海上補給占位、艦炮實彈射擊、聯合搜救與醫療後送等課目演練。

這是時隔四年新加坡再次主辦亞洲國際海事防務展，此次展覽將於5日落幕。