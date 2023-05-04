美製藥大廠禮來宣布，臨床實驗數據顯示，阿茲海默症候選藥物donanemab，可減緩疾病惡化速度，股價應聲勁揚6.68％，另癌症治療劑生技開發商ImmunoGen宣布，治療卵巢癌的實驗性藥物Elahere，在第三階段臨床實驗有「改變臨床實踐」的結果，股價更暴漲135.77％。

受到美國生技股表現搶眼的帶動，以及國內生技股也利多頻傳， 懷特與五大醫學中心進行癌疫憊藥物研究ASCO發表、華上生醫肝癌新藥臨床試驗完成首位病患收案、安特羅腸病毒型疫苗預計7月底上市、生華科在台啟動新冠二期臨床、東洋六堵廠產能利用率提升以及膽管癌標靶新藥納健保5月起生效等。

國內生技股利多消息不斷，除了上述4檔上市櫃生技股攻漲停外，懷特、科妍、創源、保瑞、訊聯、台康生技、強生、久裕等，都漲逾半根漲停。

上市生技股今天上漲超過1％、上櫃生技股更大漲將近2％，至近午盤成交值都已超過昨天全場的量能表現。