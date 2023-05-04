泰山企業經營權之爭延燒，國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今召開記者會指出，4月20日國內老牌企業泰山公司召開審計委員會，不料董事劉偉龍，為阻礙公司議事進行，授意刑事警察局長李西河指示警察到場，強行帶走主席、獨董杜英達，其後又將人帶到便利商店，讓涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮對杜問話，李西河跟這些朱國榮、劉偉龍又是什麼關係？居然讓警察像黑道小弟一樣，台灣還有王法嗎？

王鴻薇拿出當天錄影、事證表示，4月20日當天泰山召開審計委員會，會議內包含攸關5萬名股東的配股事宜，但該公司董事劉偉龍竟報案宣稱，會議主席杜英達遭到恐嚇，還偕同警察約十餘人到場，帶走杜英達，惡意中斷會議進行。

王鴻薇表示，杜英達本人在影片中多次說明自己沒有被恐嚇，並要求警方讓他開完會再走，但是警方不但沒有離開，還配合劉偉龍把杜英達帶走，因此中斷會議。最可怕的是杜英達被帶走後，並不是去警察局做筆錄，而是被帶到便利商店，等國寶集團總裁朱國榮到場，在場警察竟然紛紛起身致意。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎召開記者會，質疑刑事局、警方介入泰山公司經營權之爭。 （王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇提及，朱國榮當天對杜英達講話時，竟然還有警察在一旁坐陪，員警簡直變成小弟，而警方報告竟稱，整個行動都是刑事局長的「友人」報案，再由局長直接指示，請問這個友人是誰？這個友人如何讓李西河指揮刑事局掃黑大隊掃到上市公司去？

吳怡玎強調，朱國榮被控炒作龍邦股票以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，內線交易買台壽保股票獲利等案，遭判刑，而劉偉龍就是之前桃園八德羽球館天花板掉落的瑞助營造董事長，目前已經被解職，請問這些人到底是怎麼跟刑事局長李西河走在一起，還讓警察變成黑道小弟，請李西河說清楚。

德益法律事務所柯晨晧律師表示，員警到場後應該可以從開會現場杜英達律師能自由發言表示自己未受恐嚇，還有泰山公司全體人員對於員警前來未做干預，能輕易判斷並無恐嚇的情形存在。僅憑特定股東劉偉龍一面之詞帶隊進入泰山公司干預集會，除可能有侵入住居罪與稱違法搜索罪之風險。