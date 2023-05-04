昨日登場的金大校園徵才就業博覽會人流未如預期，一整天下來到場參加的求職者僅約200餘人。(于家麒攝)

「2023國立金門大學校園徵才就業博覽會」昨(3)日於該校體育館登場，由於是疫情後金門地區首場大型徵才活動，21家廠商熱烈參與想抓緊時機補足所需人力，共釋出逾780個職缺網羅各方人才，但一整天下來到場參加面試的求職者僅約200餘人，人流未如預期；不過參與設攤的國軍人才招募中心祭出漂亮女兵招攬人才卻意外成場中嬌點，頓時成為最多人詢問的攤位。

海巡署等軍職薪資高又穩定，不少應屆畢業生熱烈詢問，人氣頗高。(于家麒攝)

即將於7／1開幕的麥當勞金門店也共襄盛舉，趁機補足人力缺口加緊訓練。(于家麒攝)

昨日舉辦的金大校園就業博覽會是疫後金門首場大型徵才活動，地區廠商抓緊時機想趁觀光旅遊復甦前募集人力補足缺口，更有遠從台灣本島前來招攬人才的「友達光電」、「仁寶電腦」等大型電子資訊業者共襄盛舉，總共21家廠商提供逾780個職缺大舉徵才，不過由於參加人潮未如預期，一整天下來僅200餘人到場應徵，部分廠商甚至久久乏人問津，就有台灣廠商委婉表示：人流真的是該廠參與過的就博會中最少的一次，主辦單位應該於活動前多加宣傳，讓有謀職需求的民眾知道訊息到場應徵，才不會讓他們覺得「白跑一趟」。

遠道而來求才的友達光電、仁寶電腦等台灣廠商一度乏人問津，大嘆搖頭人才難尋。(于家麒攝)

免稅店龍頭-昇恆昌也有不少民眾參加面試，「在地」業者仍是金門鄉親的優先選擇。(于家麒攝)

不過也有設攤徵才廠商擠滿詢問民眾，其中最受「矚目」的就是國軍人才招募中心與海巡署攤位，祭出漂亮女兵招攬人才，吸引不少「小鮮肉」駐足詢問，頓時成為場中嬌點，應屆畢業生黃同學就表示，現在經濟不景氣，加入國軍薪資高、又穩定，是他畢業後排名前三的就業選項。另地區免稅店龍頭-昇恆昌公司與特產業新貴-圓頭農牧也有不少民眾參加面試，顯見具規模的「在地」業者仍是金門鄉親心中的優先選擇。

主辦單位金大表示，畢業求職旺季即將到來，也是一般求職民眾選擇轉職的時機，在徵才廠商詳盡介紹公司簡介與薪資福利說明後，面試後初步統計，初步媒合率近50％，錄取者將於廠商確認後通知報到上班；對於未補足人力缺口仍有徵才需求的廠商，該校後續也會提供求才訊息給想找工作的學生做選擇，另也可請金門就業中心持續協助徵才，以補足公司所需人才。