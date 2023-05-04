高雄市政府社會局整合身障團體，建置在地產品網購品牌「礙優網」，今年推出母親節檔期禮盒，包括精油手工皂禮盒、玫瑰花及愛心手工饅頭禮盒、星空幸福手工蛋捲等，內容非常豐富，且都是由高雄在地身障團體手工製作產品，送禮同時可以表達對媽媽的感謝，也能支持身障團體做公益。

客製化綜合禮盒送禮自用兩相宜，又可兼做公益。（高雄市社會局提供）

一般人對身心障礙朋友常有依賴者及長期被照顧的刻板印象，但實際上，身障者透由職務再設計、專業諮詢輔導一樣可以投入職場；部分就業能力較不足的身障者，也可藉由庇護工場，或在教保員及輔具協助下進行作業。

高雄市社會局指出，身障團體的產品包羅萬象，目前有手工糕餅、點心、手工皂及文創小物等，甚至可提供居家清潔服務。因此，市府社會局與身障團體攜手建置「礙優網」購物網站，促銷高雄市各家身心障礙團體製作優先採購產品，協助社福自製產品打開網路通路行銷，並率先全國發展線上訂購付費完整金流服務平台。

2023年母親節「礙優網」設計安排多家身障團體產品，組合推出母親節檔期禮盒，透過身障團體培訓的身心障礙學員進行產品製作及禮盒包裝，身障團體學員阿偉分享說道，製作糕餅每一個環節都要很細心，包餡要注意不能漏餡，包裝也要注意，綜合禮盒有好多種，規格排列有很多眉角，一定要小心，歡迎大家的認購，也讓我們有工作機會。

高雄市政府社會局表示，市府與身心障礙團體攜手打造「礙優網」目的就是要協助身障團體，並且開辦系列課程可加強身障團體產品行銷相關概念，培力課程講師都是電商平台業界一時之選，透過即時互動討論，利用文案來說品牌故事，強化自家產品特色，有效行銷推廣品牌及產品，讓大眾看見身障者的能力，創造品牌市場價值，全年度也都有客製化的綜合禮盒可供選擇。