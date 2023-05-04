另就PChome24h購物、YAHOO奇摩購物中心、誠品線上廣告違法部分，予以警示網路家庭國際資訊股份有限公司、香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司、誠品生活股份有限公司及供貨商一品川流國際行銷有限公司。

經公平會調查，案關商品雖曾取得中華民國專利證書，專利權期間為2012年1月11日至2023年5月17日，惟該專利於2021年6月24日因舉發成立遭撤銷，因此該商品已無專利，卻於專利撤銷後仍持續標示並刊載「專利字號：D144859」、「台灣註冊專利字號」、「中華民國專利證書：D144859」、「超輕量專利科技商品」等語，廣告內容與事實不符。

另依經濟部智慧財產局專業意見表示，專利權撤銷後，商品即不得為專利證書號數標示之附加，除非係專利權撤銷前已標示並流通。查POYA寶雅、HOLA特力和樂等實體通路銷售之「環保室內拖鞋」製造日期為110年10月1日，已屬專利撤銷後再製造流通之商品，商品仍持續標示「專利字號：D144859」等內容，難謂是屬專利權撤銷前已標示並流通，而有前揭排除之適用。

因此，該廣告內容與事實不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。 公平會表示，廣告使用「專利」字樣，予人印象較其他未獲專利之商品更具獨創性、新穎性、進步性，且受專利法之保障，進而影響消費者作成交易決定，因此，業者如果在廣告宣稱專利，應確保相關資訊與實際是否相符，以免觸法遭罰。