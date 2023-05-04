行政院會4日推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案重點打擊，強化法治面、優化技術面、跨大組織面，此次除了擴編人力，還追加13億預算，打造人人都是打詐國家隊。行政院代理發言人羅秉也說明「1234＋5」策略口訣，籲民眾面對詐騙，應秉持不接、不聽、不看、不傳與不信的原則；各部會分工與精進措施也同步出爐。

行政院自去年7月推出2年期的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「懲詐」、「堵詐」、「阻詐」、「識詐」4大面向切入，新推出的「1.5版」是因應詐騙型態升級的期中檢討，行政院會3月起也修正刑法、人口販運法、個資法、洗錢防制法、證券與不動產投資信託及證券投資顧問法等「打詐5法」。

羅秉成指出，詐欺是個古老犯罪，自人類懂得使用語言溝通以來，首件詐騙情事就隨之發生，來到現代，因通訊電信普及、網路發達及科技進步，讓古老犯罪如虎添翼，詐欺型態演化成多種型態，嚴重影響社會治安和人民財產安全，幾乎是無差別攻擊，每年有數千萬則詐騙簡訊、數百萬通詐欺電話，還能精準鎖定被害人。

羅秉成說明，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，口訣是「1234＋5」；首先「1合」代表合而為一，透過跨部門、跨部會、跨領域聯合打詐，結合國際、公民、社團、產業、地方及中央，打造人人都是打詐國家隊；「2清」是上游清源，減少受害者，下游清淤，掃除詐騙集團。

而「3減」是減少接觸通訊流，減少誤信人流、減少損害金流；「4面」是加強識炸、阻詐、堵詐與懲詐，最後則為「5不」，不接、不聽、不看、不傳與不信，透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，加強打詐力道。

主責識詐的內政部，將結合各縣市「打詐地方隊」，實施百工百業的宣導措施，並將反詐騙觀念納入法治教育課程，建立防詐知能。

堵詐方面，通傳會指出，未來將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術；透過內政部與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，及與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號。

在阻詐上，金管會指出，重點包含強化申請約定轉帳防詐措施、納管虛擬資產交易平台業者、就源處理網路假投資廣告、遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、第三方支付業者建立客戶審查機制及金融機構辦理全台走透透宣導活動。

至於懲詐，法務部說，會朝檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流3大方向，成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，擴大打詐組織、重建打詐策略、精進打詐業務、警政署規畫全國同步打擊詐欺專案行動；也持續優化境內外虛擬通貨調取、凍結及查扣機制，添購虛擬通貨查扣及保管設備，加速對虛擬通貨的凍結及變價。