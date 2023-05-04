在潛水界有個不成文的傳統「百潛裸潛」，在人生第100次潛水時「裸潛」以玆紀念，不過有網友抱怨，看到許多妹子接連PO出全裸沒穿衣服的潛水照片，打壞潛水風氣，希望停止這樣的行為，反而引來網友刷一整排留言嗆「我勸你不要多管閒事」。

原PO昨天在臉書「爆潛公社」發文，質疑為什麼妹子PO與爆潛公社禮物的合照或破百次潛水都一絲不掛，發潛水裸照真的不是一般正常潛水員想看的，怒批上傳這些裸體潛水照的妹子只會打壞「爆潛公社」的風氣，污染潛水圈，「誠摯希望以後不要再看到沒穿衣服潛水，或是跟禮物拍照的妹子文章 」，呼籲一起連署讓爆潛管理群下架這些照片。

然而網友看完後都不挺原PO，紛紛留言：「百潛的習俗是否遵守是自由心證，不過這種好習俗一定要一直維持」、「不是一般潛水員想看的？嗯……我的確不是一般潛水員，我是高級潛水員」、「不要把她當成污染，當成美畫一幅就是藝術了！」

還有大批網友在留言區刷整排「我勸你少管閒事」、「我勸你不要多管閒事」，留言數飆破400則。